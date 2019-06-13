14 июня в Казани пройдет церемония открытия мемориальной доски певице Альфие Авзаловой

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-13T19:30:02+03:00

Памятны знак уже установили на доме №8а на улице Туфана Миннулина

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В эту пятницу, 14 июня, в 10.00 в Казани состоится церемония открытие мемориальной доски знаменитой татарской певице Альфие Авзаловой.

Памятный знак уже установили на доме №8а на улице Туфана Миннулина со стороны остановки Марселя Салимжанова.

После его официального открытия – в 15.00, в мечети Ирек будет совершена молитва в память Альфии Авзаловой.

СПРАВКА

Авзалова Альфия Авзаловна (15 января 1933 — 15 июня 2017) – знаменитая татарская певица родилась в селе Актаныш, Актанышского района Татарстана. В 1957 году стала солисткой Татарского государственного ансамбля песни и танца, исполнила сложные произведения С. Габяши, А. Ключарёва, М. Музафарова, 3.Хабибуллина. В ее репертуар вошли старинные и современные народные песни. Только одна ее гастроль могла длиться два-три месяца, а это более 100 концертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU