2019-06-13T18:41:13+03:00
Происшествия

В Казани экс-замначальника отдела МЧС Татарстана, попавшегося на взятке, приговорили к условному сроку

Мужчина признал свою вину
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина был задержан после передачи денег.Мужчина был задержан после передачи денег.Фото: Анастасия Осипова
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Экс-замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Казани по Авиастроительному району МЧС Татарстан 41-летнего Романа Данилова признали виновным в покушении на получение взятки.

Как было доказано, в феврале 2019 года на одном из казанских предприятий во время проверки было выявлено 23 нарушения требований пожарной безопасности.

Руководству организации грозил штраф до 200 тысяч рублей. Однако Данилов предложил директору предприятия за 80 тысяч рублей уменьшить количество выявленных нарушений, а оштрафовать не его, а подчиненного. При этом размер штрафа уменьшился бы аж до 7 тысяч рублей.

Об этом предложении директор сообщил в ФСБ Татарстана. В итоге Данилов после передачи денег был задержан.

- Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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