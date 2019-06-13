СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-13T19:02:01+03:00

Оно расположилось в одном из городских торговых центров

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В этот четверг, 13 июня, в Казани открылось Генконсульство Узбекистана. Оно расположилось в торговом центре по адресу: улица Спартаковская, 6. К слову, там также находятся Генконсульства Венгрии и Ирана.

В открытии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и посл Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

До этого они встретились и обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.

Так, во время беседы Рустам Минниханов отметил, что в 2018 году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 57% и составил 146 миллионов долларов США. Но этого, по его словам, недостаточно и тут нужно работать над увеличением объемов взаимных поставок товаров, а также услуг.

- Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области машиностроения, вертолетостроения, нефтехимии, поставках сельхозтехники, товаров бытовой химии, продуктов питания, - сказал президент Татарстана.

Глава региона отметит и перспективы развития сотрудничества в области культуры, спорта, туризма, науки, а также образования.

ИСТОЧНИК KP.RU