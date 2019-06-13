Роспотребнадзор Татарстана забраковал два казанских пляжа

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-13T18:26:48+03:00

Администрациям, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке там аншлагов о запрете купания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, на одном из них пробы воды не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, а на другом по санитарно-химическим показателям

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Специалисты Роспотребнадзора Татарстана продолжают проверять в республике официально разрешенные мета для купания.

Так, по полученным на 13 июня данным, были забракованы два казанских пляжа.

А именно при взятии проб воды из искусственного водоема в поселке Дербышки (пляж «Комсомольский») было выявлено, что они не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Также забраковали и пляж «Локомотив». Там вода не соответствует по санитарно-химическим показателям.

- В связи с тем, что качество воды в вышеуказанных местах не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать их для купания, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана. - Администрациям, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке там аншлагов о запрете купания.

ИСТОЧНИК KP.RU