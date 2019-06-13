2019-06-13T18:04:48+03:00
Общество

В Набережных Челнах строительство подземного перехода около остановки «Автостанция» обойдется в 90 миллионов рублей

Высота внутри него составит 2,6 метра, а ширина – 4 метра
Олег ЛУГОВОЙ
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Сроки окончания работ, правда, при этом пока не оглашаются.Сроки окончания работ, правда, при этом пока не оглашаются.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Набережных Челнах около остановки «Автостанция» вовсю идет работы по строительству там подземного пешеходного перехода. Во время выезда на место мэра города Наиля Магдеева стало известно, что возведение нового объекта обойдется в 90 миллионов рублей. Сроки его сдачи пока не оглашаются.

Сейчас там идут работы по выносу сетей водоснабжения и электроснабжения, расположенных вдоль проспекта Мусы Джалиля.

Известно, что высота внутри подземного пешеходного перехода составит 2,6 метра, а ширина – 4 метра. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

- Несколько десятилетий говорили о том, что нужен подземный пешеходный переход в этом районе. Сейчас вышли из обещаний на практическое решение. К сожалению, это место концентрации ДТП с участием детей, - отметил на месте строительства мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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