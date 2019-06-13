Водителя BMW X5, который на скорости снес ограждения в центре Казани, отправили под арест
27-летнего Ирека Насибуллина, севшего за руль автомобиля BMW X5 без прав и устроившего разгром на дороге, Вахитовский районный суд Казани по двум составленным на него сотрудниками ГИБДД протоколов назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. Также, парня за оставление места ДТП на 1,5 года лишили права управлять транспортом.
Напомним, 2 июня в центре Казани автомобиль BMW X5 под управлением Ирека Насибуллина слетел на скорости с дороги и снес дорожные ограждения. Он с места дорожно-транспортного происшествия скрылся и заявился в ГИБДД сам, но только спустя два дня.
В Казани BMW X5 протаранил металлические ограждения и фонарные столбы..соцсети
Вместе с лихачем без прав в салоне иномарки на момент находились два пассажира – парень им девушка. К счастью, в этом происшествии никто серьезно не пострадал. Повреждения же металлических ограждений оценили в 106 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU