В рамках уголовного дела была задержана топ-менеджер «КАМАЗа»
Начальник отдела недвижимости автогиганта Елена Гаврилова отрицает все обвинения
Женщина отвергает обвинения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Стало известно, что в Набережных Челнах в рамках расследования уголовного дела по факту подделки документов при проведении аукционов по продаже с завода «КАМАЗ» металлической стружки была задержана топ-менеджер татарстанского автогиганта Елена Гаврилова.
Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий. Сама начальник отдела недвижимости все отрицает.
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ИСТОЧНИК KP.RU