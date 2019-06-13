В рамках уголовного дела была задержана топ-менеджер «КАМАЗа»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-13T16:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Набережных Челнах в рамках расследования уголовного дела по факту подделки документов при проведении аукционов по продаже с завода «КАМАЗ» металлической стружки была задержана топ-менеджер татарстанского автогиганта Елена Гаврилова.

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий. Сама начальник отдела недвижимости все отрицает.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU