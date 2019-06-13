2019-06-13T16:22:45+03:00
Общество

Наргиза, Самуэль, Ландыш и Амея: стало известно, как казанцы назвали своих детей

В ЗАГСе города подвели итоги прошедшей недели
Олег ЛУГОВОЙ
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Было официально зарегистрировано появление на свет 357 детей. 197 из них – это мальчики, а 160 – девочки.Было официально зарегистрировано появление на свет 357 детей. 197 из них – это мальчики, а 160 – девочки.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Специалисты ЗАГСа Казани подвели итоги прошлой недели – с 3 по 9 июня. Так, было официально зарегистрировано появление на свет 357 детей. 197 из них – это мальчики, а 160 – девочки.

При этом самый миниатюрный ребенок весил 1 180 граммов, а самый богатырский вес при рождении на прошлой неделе был зафиксирован на отметке в 4 630 граммов.

Не обошли стороной в ЗАГСе и тему составления традиционного рейтинга имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.

Так, с 3 по 9 июня самыми популярными были: Артем, Амина, Тамерлан, Амир, Карим, Мария, Аскар, Матвей, Рената, и Камилла.

В числе же редких на прошлой неделе попали: Делия, Арон, Иллария, Наргиза, Самуэль, Дияз, Ландыш, Амея, Асмира, Элиза, Эвелина и Инсар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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