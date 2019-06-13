2019-06-13T16:05:17+03:00
Происшествия

В Марий Эл разъяренный муж ударил супругу косой

Женщина смогла выжить
Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В одной из деревень Параньгинского района Марий Эл между 47-летним мужчиной и его 46-летней супругой вспыхнула ссора. Оба они были пьяны в тот момент. Разъяренный мужчина в ходе конфликта схватил косу и ударил ею жену в грудь. Та упала на землю.

Ее супруг испугался содеянного и побежал к соседям, от них он вызвал на место происшествия «скорую». Медики подоспели вовремя, потерпевшую увезли в отделение реанимации местной больницы.

- По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщают в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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