27 июня в Казани впервые пройдут соревнования лодок на солнечных батареях

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-13T15:52:13+03:00

В том, числе на воду спустят и экологические беспилотники

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Впервые в столице Татарстана пройдут российские соревнования лодок на солнечных батареях – «Солнечная регата».

С 27 по 30 июня на озере Нижний Кабан более 50 школьных команд из 26 регионов страны спустят на воду свои суда. Они будут состязаться в скорости, маневренности и выносливости.

Также, будут представлены и беспилотники на солнечных батареях. Кроме того, в этом году в «Солнечной регате» будет представлена уникальная номинация - 3D-модели лодок. Победители получат переходящий Кубок.

Отметим, данные соревнования проходят с 2014 года. До этого «Солнечную регату» принимали: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток, Калининград, Великий Новгород и Грозный.

ИСТОЧНИК KP.RU