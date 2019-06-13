2019-06-13T15:52:13+03:00
Общество

27 июня в Казани впервые пройдут соревнования лодок на солнечных батареях

В том, числе на воду спустят и экологические беспилотники
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований»Фото: пресс-служба АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований»
Изменить размер текста:

Впервые в столице Татарстана пройдут российские соревнования лодок на солнечных батареях – «Солнечная регата».

С 27 по 30 июня на озере Нижний Кабан более 50 школьных команд из 26 регионов страны спустят на воду свои суда. Они будут состязаться в скорости, маневренности и выносливости.

Также, будут представлены и беспилотники на солнечных батареях. Кроме того, в этом году в «Солнечной регате» будет представлена уникальная номинация - 3D-модели лодок. Победители получат переходящий Кубок.

Отметим, данные соревнования проходят с 2014 года. До этого «Солнечную регату» принимали: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток, Калининград, Великий Новгород и Грозный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликованы новые фотографии из строящегося Казанского зоопарка «Река Замбези»
В рамках уголовного дела была задержана топ-менеджер «КАМАЗа»
Наргиза, Самуэль, Ландыш и Амея: стало известно, как казанцы назвали своих детей
В Марий Эл разъяренный муж ударил супругу косой
Ночью в Татарстане прогнозируют заморозки
Житель Ульяновской области заплатил 70 тысяч рублей за несуществующий инструмент
«Джентльмены удачи» и «Мэри Поппинс, до свидания»: Какие фильмы можно посмотреть под открытым небом в Казани
В Нижнекамске появятся пять новых трамваев
На Троицу в Чебоксарах перекроют движение по нескольким улицам
Во время гидравлических испытаний теплосетей в Ульяновске обнаружили более 400 повреждений
Три района Казани 14 июня останутся без света
Первый матч под руководством Шаронова "Рубин" сыграет против "Нефтехимика"
В Набережных Челнах построят бассейн и два хоккейных корта
Жителей нескольких домов по проспекту Амирхана в Казани 14 июня оставят без воды
В Казани до августа перекроют дорогу между илицами Химиков и Гудованцева
Казанских девушек зовут пробежаться на шпильках
В Марий Эл пенсионер-водитель устроил аварию, в которой пострадал 8-летний ребенок
В Татарстане нашли тело мужчины, пропавшего во время купания
В Татарстане за 4,7 миллиардов рублей построят новый и реконструируют старый мост через Свиягу
В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб
В Казани "Мерседес" на скорости протаранил дорожное ограждение и врезался в столб