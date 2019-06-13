Ночью в Татарстане прогнозируют заморозки

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-13T15:17:02+03:00

В некоторых районах Татарстана столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На смену довольно теплым дням в Татарстан приходит сильное похолодание. Так, 14 июня на территории республики прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем и вечером в большинстве районов Татарстана пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля, местами возможны заморозки до 1 градуса мороза. Днем температура воздуха будет варьироваться от 14 до 19 градусов тепла.

В Казани также прогнозируется переменная облачность, днем и вечером пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха составит 3-5 градусов тепла, днем - до 15 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU