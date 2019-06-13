Житель Ульяновской области заплатил 70 тысяч рублей за несуществующий инструмент

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-13T14:55:15+03:00

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В полицию обратился 23-летний житель Димитровграда. он рассказал, что стал жертвой мошенника.

По его словам, потерпевший хотел купить через интернет инструмент для резки металла. Он нашел подходящий вариант и позвонил по указанному номеру.

- Трубку взял мужчина, который сообщил, что проживает в Краснодарском крае и готов прямо сейчас отправить посылку транспортной компанией, а через некоторое время прислал якобы свои паспортные данные и трек – номер, по которому можно отследить перемещение товара. Поверив злоумышленнику, потерпевший перевел на его счет 70 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе МВД региона.

Через некоторое время мужчина заметил, что перемещение товара прекратилось. Так и не получив посылку, потерпевший попытался связаться с отправителем, но абонемент был недоступен. Осознав, что его обманули молодой человек обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU