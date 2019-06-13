«Джентльмены удачи» и «Мэри Поппинс, до свидания»: Какие фильмы можно посмотреть под открытым небом в Казани
Традиционно по четвергам в парках Казани проводится цикл бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг». Не станет исключением и сегодняшний день, 13 июня.
В парке «Крылья Советов» кинопоказ начнется раньше обычного – в 20.30. На летней сцене казанцы увидят трогательный семейный фильм-мюзикл в двух сериях о самой лучшей на свете няне – «Мэри Поппинс, до свидания».
В парке Победы на большом газоне под открытым небом горожане посмотрят одну из самых любимых советских комедий про заведующего детсадом, который как две капли похож на рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы – фильм «Джентльмены удачи». Начало запланировано на 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU