«Джентльмены удачи» и «Мэри Поппинс, до свидания»: Какие фильмы можно посмотреть под открытым небом в Казани

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-13T14:26:29+03:00

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Традиционно по четвергам в парках Казани проводится цикл бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг». Не станет исключением и сегодняшний день, 13 июня.

В парке «Крылья Советов» кинопоказ начнется раньше обычного – в 20.30. На летней сцене казанцы увидят трогательный семейный фильм-мюзикл в двух сериях о самой лучшей на свете няне – «Мэри Поппинс, до свидания».

В парке Победы на большом газоне под открытым небом горожане посмотрят одну из самых любимых советских комедий про заведующего детсадом, который как две капли похож на рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы – фильм «Джентльмены удачи». Начало запланировано на 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU