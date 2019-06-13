2019-06-13T13:50:03+03:00
Общество

На Троицу в Чебоксарах перекроют движение по нескольким улицам

Ограничение будет действовать два дня
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Ограничение будет действовать с 5 утра и до 8 вечера.Ограничение будет действовать с 5 утра и до 8 вечера.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В связи с проведением 15 и 16 июня в Чебоксарах мероприятий, посвященных религиозным праздникам «Троицкая родительская суббота» и «День Святой Троицы», в городе ограничат движение по некоторым улицам.

Так, с 5.00 до 20.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Богдана Хмельницкого города от пересечения с улицей Юлиуса Фучика до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища. Единственное исключение - автобусы, которые будут перевозить пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, и транспортные средства задействованных в обслуживании данных мероприятиях.

В это же время будет ограничена стоянка транспортных средств, кроме автобусов городских маршрутов, на привокзальной площади железнодорожного вокзала, прилегающей к дому №1 по улице Привокзальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликованы новые фотографии из строящегося Казанского зоопарка «Река Замбези»
В рамках уголовного дела была задержана топ-менеджер «КАМАЗа»
Наргиза, Самуэль, Ландыш и Амея: стало известно, как казанцы назвали своих детей
В Марий Эл разъяренный муж ударил супругу косой
27 июня в Казани впервые пройдут соревнования лодок на солнечных батареях
Ночью в Татарстане прогнозируют заморозки
Житель Ульяновской области заплатил 70 тысяч рублей за несуществующий инструмент
«Джентльмены удачи» и «Мэри Поппинс, до свидания»: Какие фильмы можно посмотреть под открытым небом в Казани
В Нижнекамске появятся пять новых трамваев
Во время гидравлических испытаний теплосетей в Ульяновске обнаружили более 400 повреждений
Три района Казани 14 июня останутся без света
Первый матч под руководством Шаронова "Рубин" сыграет против "Нефтехимика"
В Набережных Челнах построят бассейн и два хоккейных корта
Жителей нескольких домов по проспекту Амирхана в Казани 14 июня оставят без воды
В Казани до августа перекроют дорогу между илицами Химиков и Гудованцева
Казанских девушек зовут пробежаться на шпильках
В Марий Эл пенсионер-водитель устроил аварию, в которой пострадал 8-летний ребенок
В Татарстане нашли тело мужчины, пропавшего во время купания
В Татарстане за 4,7 миллиардов рублей построят новый и реконструируют старый мост через Свиягу
В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб
В Казани "Мерседес" на скорости протаранил дорожное ограждение и врезался в столб