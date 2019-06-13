На Троицу в Чебоксарах перекроют движение по нескольким улицам

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-13T13:50:03+03:00

Ограничение будет действовать с 5 утра и до 8 вечера. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В связи с проведением 15 и 16 июня в Чебоксарах мероприятий, посвященных религиозным праздникам «Троицкая родительская суббота» и «День Святой Троицы», в городе ограничат движение по некоторым улицам.

Так, с 5.00 до 20.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Богдана Хмельницкого города от пересечения с улицей Юлиуса Фучика до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища. Единственное исключение - автобусы, которые будут перевозить пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, и транспортные средства задействованных в обслуживании данных мероприятиях.

В это же время будет ограничена стоянка транспортных средств, кроме автобусов городских маршрутов, на привокзальной площади железнодорожного вокзала, прилегающей к дому №1 по улице Привокзальная.

ИСТОЧНИК KP.RU