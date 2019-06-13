Во время гидравлических испытаний теплосетей в Ульяновске обнаружили более 400 повреждений

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-13T13:28:15+03:00

В прошлом году повреждений было чуть больше. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Более половины из них уже устранили

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В ходе проводимых на территории Ульяновска гидравлических испытаний тепловых сетей, по состоянию на 13 июня обнаружено 413 повреждений, 242 из которых устранено. Об этом сообщили в управлении ЖКХ и благоустройства города.

при этом, за аналогичный период прошлого года из 420 выявленных порывов и свищей было устранено 220.

МУП «Городская теплосеть» отремонтировало 49 поврежденных участков трубопроводов из 118, МУП «Городской теплосервис» – 67 из 108, МУП «Теплоком» – все 24, филиал ПАО «Т Плюс» – 102 из 163. В первую очередь ремонтные работы проводятся на участках трубопроводов, по которым осуществляется горячее водоснабжение.

Согласно ранее утверждённого городской администрацией графика, согласованы следующие сроки возобновления горячего водоснабжения:

Засвияжский район в границах Московского шоссе, улиц Октябрьской и Западный бульвар (восточный вывод ТЭЦ-1) – с 13 по 26 июня;

улицы Уютная, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и комиссара Иванова (котельная ООО «Теплогенерирующая компания» – бывшая «РТК») – с 17 по 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU