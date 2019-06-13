Три района Казани 14 июня останутся без света

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-13T12:44:31+03:00

Электричество отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского и Приволжского районов

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14 июня в Казани намечено очередное отключение электроэнергии. Так, электричество отключат в некоторых домах Авиастроительного, Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам улицам Белинского, 2, Годовикова, 15, Кольцевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, Копылова, 7, 9, 11, Лечебная, 12, 14, Максимова, 3, 7а, Социалистическая, 3, 5, а также в домах частного сектора по улицам Авиастроителей, Кадышевская, Колхозная, Новая, Садовая, Строителей.

С 8.00 до 17.00 без света останутся дома в Вахитовском районе, расположенные по улицам Латыпова, 34, 36 и Хороводная, 39, 39а.

С 8.00 до 10.00 электричество отключат в домах Приволжского района по улицам Габишева, 23, 25, 25а, 25б, Кул Гали, 3, 15/21, ул.Дубравная, 63, Фучика, 14а, 14б.

В это же время света не будет в поселке Мирный по улицам: 1-я Аральская, 2-я Аральская, 4-я Давликеевская, 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Березниковская, Бульварная, Календарная, Красновидовская, Кулаевская, Мелитопольская, Молодости, Надеждинская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подлесная, Подольская, Поперечно-Давликеевская, Селькоров, Виталия Синицына, Счастливая, Тобольская, Томская, Черниговская, Ясная.

ИСТОЧНИК KP.RU