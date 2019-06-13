2019-06-13T12:31:57+03:00
Спорт

Первый матч под руководством Шаронова "Рубин" сыграет против "Нефтехимика"

Матч состоится в Казани 20 июня
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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13 июня у футболистов "Рубина" официально заканчивается отпуск. Команда соберется на клубной базе и в 17.00 выйдет на первую после отдыха тренировку. Первый сбор, который состоится в столице Татарстана, продлится до 20 июня.

На первом сборе запланирован один контрольный матч – 20 июня против нижнекамского "Нефтехимика", который по итогам прошлого сезона получил право выступать во втором по силе дивизионе страны - ФНЛ.

Отметим, что в межсезонье состав "Рубина" претерпел значительные изменения. Команду покинула большая группа игроков - голкипер Бабурин, защитники Цаллагов и Устинов, полузащитники Камболов и Байрамян, а также форвард Полоз больше не будут выступать за казанский клуб. Отметим также, что шел и Курбан Бердыев. исполняющим обязанности наставника "Рубина" назначили Романа Шаронова, который и будет руководить командой на сборе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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