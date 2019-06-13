2019-06-13T11:57:25+03:00
Общество

Жителей нескольких домов по проспекту Амирхана в Казани 14 июня оставят без воды

Воды не будет с 9 утра и до 9 вечера
Владимир КРУПСКИЙ
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Отключение связано с проведением работ по подключению водопровода.Отключение связано с проведением работ по подключению водопровода.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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14 июня в ряде домов Ново-Савиновского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению водопровода. Так, в период с 9.0 до 21.00 отключат воду в домах № 38а, 40, 48б, 48 корпус 3 по проспекту Фатыха Амирхана.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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