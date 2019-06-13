В Казани до августа перекроют дорогу между илицами Химиков и Гудованцева

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-13T11:39:44+03:00

На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. Так, с 1 июля в столице Татарстана ограничат движение транспорта по проезжей части от улицы Химиков до улицы Гудованцева. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Проезд будет ограничен по проезжей части от улицы Химиков до улицы Гудованцева в районе дома №55 по улице Химиков до 1 августа. На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU