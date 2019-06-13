Казанских девушек зовут пробежаться на шпильках

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-13T11:17:40+03:00

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Жительницам и гостьям Казани предлагают поучаствовать в необычных соревнованиях. Так, 30 июня на Кремлевской набережной состоится забег на шпильках. Участницам предлагается пробежать в туфлях на шпильках высотой 10-12 сантиметров определенную дистанцию на время.

- Точное расстояние и траектория забега будут объявлены участницам непосредственно на месте до начала мероприятия. Победительницами будут признаны 3 участницы, преодолевшие дистанцию за самое короткое время, - сообщили организаторы.

Для регистрации в качестве участницы необходимо заполнить заявку в официальной группе «Кремлевская набережная» в соцсетях и принести с собой паспорт. Забег будет проходить на центральной аллее набережной с 14.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU