2019-06-13T10:52:05+03:00
Происшествия

В Марий Эл пенсионер-водитель устроил аварию, в которой пострадал 8-летний ребенок

Всего после ДТП в больницу отправили двух человек
Лика ИСАЕВА
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С места ДТПС места ДТПФото: МВД по Марий Эл
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Авария с участием иномарки "Тойота Камри" произошла 21 июня в 20.10 на 25-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Козьмодемьянск" в Медведевском районе республики. Как полагают сотрудники УГИБДД МВД Марий Эл, 64-летний пенсионер, водитель автомобиля, превысил безопасную скорость и вылетел с дороги в кювет, не справившись с управлением иномарки. Там автомобиль перевернулся.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 69-летняя пассажирка "Тойоты" и 8-летний мальчик, который находился в салоне. Все пострадавшие доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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