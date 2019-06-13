В Татарстане нашли тело мужчины, пропавшего во время купания

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-13T10:34:39+03:00

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Несчастный случай на воде произошел 12 июня, в среду, рано утром. На местный пляж реки Зай вблизи поселка Борок ушел купаться с друзьями 38-летний местный житель. Во время заплыва он скрылся под водой и несмотря на попытки друзей отыскать его, мужчину не нашли.

На место ЧП вызвали сотрудников МЧС Татарстана. Они обнаружили тело погибшего в 50 метрах от берега на глубине три метра. Спасатели извлекли его и передали сотрудникам полиции.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU