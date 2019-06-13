2019-06-13T10:16:21+03:00
Общество

В Татарстане за 4,7 миллиардов рублей построят новый и реконструируют старый мост через Свиягу

Средства из федерального бюджета выделила Москва
Лика ИСАЕВА
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В республике появится новый мостВ республике появится новый мостФото: Из материалов пресс-службы
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Большие изменения ждут федеральную трассу М7 "Москва-Уфа" - на реконструкцию старого моста на 757 километре автодороги и строительство нового путепровода Москва выделила из федерального бюджета 4,7 миллиардов рублей.

Напомним, что на данный момент мост, находящийся на границе Верхнеуслонского и Зеленодольского районов, - двухполосный. Строительство рядом нового моста позволит увеличить полосность до четырех. Время, которое потребуется для строительства нового путепровода, пока обозначено как пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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