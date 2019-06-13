В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-13T10:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июня, в четверг, в 4.30 на 71-м километре автодороги "Казань-Рыбная Слобода" в Рыбно-Слободском районе республики. По предварительным данным, 46-летний водитель иномарки "Хёндэ Солярис" превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и упал в кювет, где его автомобиль перевернулся.

Мужчина был не пристегнут ремнем безопасности и погиб на месте от полученных травм. Двух его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и доставлены в РКБ Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU