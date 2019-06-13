2019-06-13T10:00:47+03:00
Происшествия

В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

Травмы различной степени тяжести получили два его пассажира
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Автомобиль перевернулся в кюветеАвтомобиль перевернулся в кюветеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июня, в четверг, в 4.30 на 71-м километре автодороги "Казань-Рыбная Слобода" в Рыбно-Слободском районе республики. По предварительным данным, 46-летний водитель иномарки "Хёндэ Солярис" превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и упал в кювет, где его автомобиль перевернулся.

Мужчина был не пристегнут ремнем безопасности и погиб на месте от полученных травм. Двух его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и доставлены в РКБ Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время гидравлических испытаний теплосетей в Ульяновске обнаружили более 400 повреждений
Три района Казани 14 июня останутся без света
Первый матч под руководством Шаронова "Рубин" сыграет против "Нефтехимика"
В Набережных Челнах построят бассейн и два хоккейных корта
Жителей нескольких домов по проспекту Амирхана в Казани 14 июня оставят без воды
В Казани до августа перекроют дорогу между илицами Химиков и Гудованцева
Казанских девушек зовут пробежаться на шпильках
В Марий Эл пенсионер-водитель устроил аварию, в которой пострадал 8-летний ребенок
В Татарстане нашли тело мужчины, пропавшего во время купания
В Татарстане за 4,7 миллиардов рублей построят новый и реконструируют старый мост через Свиягу
В Казани "Мерседес" на скорости протаранил дорожное ограждение и врезался в столб