В Казани "Мерседес" на скорости протаранил дорожное ограждение и врезался в столб
Иномарка залетела на трамвайные пути
Водителя зажало в салоне иномаркиФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 13 июня в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки "Мерседес" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и, протаранив дорожное ограждение, вылетел с дороги на трамвайные пути. Остановить легковушку смог только бетонный столб.
В результате этого столкновения водителя зажало в салоне автомобиля. Вызволяли его сотрудники МЧС Татарстана. Затем пострадавшего передали медикам с травмами различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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