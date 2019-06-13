2019-06-13T09:37:11+03:00
Происшествия

В Казани "Мерседес" на скорости протаранил дорожное ограждение и врезался в столб

Иномарка залетела на трамвайные пути
Лика ИСАЕВА
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Водителя зажало в салоне иномаркиВодителя зажало в салоне иномаркиФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 13 июня в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки "Мерседес" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и, протаранив дорожное ограждение, вылетел с дороги на трамвайные пути. Остановить легковушку смог только бетонный столб.

В результате этого столкновения водителя зажало в салоне автомобиля. Вызволяли его сотрудники МЧС Татарстана. Затем пострадавшего передали медикам с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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