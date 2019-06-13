В Ульяновске возле своего подъезда зарезали 27-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-13T09:12:41+03:00

По факту убийства ульяновца возбуждено уголовное дело Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 июня, примерно в 12.00 возле своего подъезда многоэтажного дома на улице Фестивальной погиб 27-летний мужчина. По предварительным данным, скончался он в результате ножевых ранений.

Нападение на мужчину произошло на глазах свидетелей. Они сразу вызвали "скорую помощь", но ранение оказалось тяжелым - пострадавший скончался в машине на руках медиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СУ СКР Ульяновской области. Задержан ли злоумышленник, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU