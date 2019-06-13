В Ульяновске возле своего подъезда зарезали 27-летнего мужчину
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
По факту убийства ульяновца возбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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Вчера, 12 июня, примерно в 12.00 возле своего подъезда многоэтажного дома на улице Фестивальной погиб 27-летний мужчина. По предварительным данным, скончался он в результате ножевых ранений.
Нападение на мужчину произошло на глазах свидетелей. Они сразу вызвали "скорую помощь", но ранение оказалось тяжелым - пострадавший скончался в машине на руках медиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СУ СКР Ульяновской области. Задержан ли злоумышленник, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU