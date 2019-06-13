В Казани скутер с тремя пассажирами врезался в мусорный бак

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-13T08:55:59+03:00

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Авария с участием скутера произошла в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района республики. По предварительным данным, в среду, 12 июня, молодой человек в возрасте 17-18 лет решил покатать своих друзей. Он посадил на мотосредство парня и девушку, все трое не одели защитные средства - мотошлемы, и отправились кататься по поселку поздно вечером. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в мусорный бак.

Водителя скутера с серьезной травмой головы увезли в больницу. Его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU