В Казани открыли 50-метровый флагшток

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-12T15:04:15+03:00

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В городском Парке Победы столицы Татарстана состоялись торжества по случаю Дня России. Во время этих мероприятий состоялась торжественная церемония открытия флагштока высотой 50 метров. Такие флагштоки уже установлены в Волгограде и Томске, этот проект реализуется по программе "Держава XXI век". Программа проводится по инициативе Общественной палаты России.

По планам, 50-метровые флагштоки появятся во всех регионах России к 2020 году.

Во время празднования вручили первые паспорта 14-летним гражданам страны, проживающим в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU