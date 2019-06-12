2019-06-12T15:04:15+03:00
Общество

В Казани открыли 50-метровый флагшток

Мероприятие состоялось в День России
Лика ИСАЕВА
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Открытие прошло в Парке Победы 12 июняОткрытие прошло в Парке Победы 12 июняФото: Из материалов пресс-службы
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В городском Парке Победы столицы Татарстана состоялись торжества по случаю Дня России. Во время этих мероприятий состоялась торжественная церемония открытия флагштока высотой 50 метров. Такие флагштоки уже установлены в Волгограде и Томске, этот проект реализуется по программе "Держава XXI век". Программа проводится по инициативе Общественной палаты России.

По планам, 50-метровые флагштоки появятся во всех регионах России к 2020 году.

Во время празднования вручили первые паспорта 14-летним гражданам страны, проживающим в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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