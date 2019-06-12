2019-06-12T16:08:37+03:00
Общество

В Казани сожгли абрикосы, изъятые у пассажиров авиарейса из Узбекистана

Эти продукты являются подкарантинными и способны распространять вредные организмы
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Абрикосы изъяли из багажа пассажиров авиарейса из ТашкентаАбрикосы изъяли из багажа пассажиров авиарейса из ТашкентаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Во время прибытия международного авиарейса из Ташкента, столицы Узбекистана, в багаже некоторых пассажиров обнаружили восемь килограммов абрикосов. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Татарстана, эту продукцию изъяли в связи с тем, что она является подкарантинной и является способной стать носителем и распространителем опасных организмов.

В связи с отсутствием фитосанитарного сертификата все абрикосы изъяли и уничтожили в печи аэропорта, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани открыли 50-метровый флагшток
В администрации Елабуги изъяли документы в рамках расследования уголовного дела
В Чебоксарах после пьяной ссоры женщина зарезала своего мужа
В Марий Эл в аварии погиб мужчина, три человека пострадали
В Чувашии принял гражданство России житель Анголы
В Марий Эл приставы арестовали иномарку должника за долги по ЖКХ на 350 тысяч рублей
В Набережных Челнах в зоопарке появились оленята
В Казани отца, оставившего 1,5-годовалого сына в запертой машине, будут судить
Президент Татарстана поздравил всех с Днем России
Расписание поезда из Казани в Кизнер изменится с 20 июня
Рыбаки со всего Татарстана и других регионов России съедутся в Казань для соревнований по спортивной подводной стрельбе
На Сабантуй в Березовой роще можно будет добраться на специальных поездах
Казань примет чемпионат России по гиревому спорту
В Чебоксарах в День России ограничат движение транспорта
С начала года в Ульяновске родились около трех тысяч детей