В Казани сожгли абрикосы, изъятые у пассажиров авиарейса из Узбекистана
Эти продукты являются подкарантинными и способны распространять вредные организмы
Абрикосы изъяли из багажа пассажиров авиарейса из ТашкентаФото: Из материалов пресс-службы
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Во время прибытия международного авиарейса из Ташкента, столицы Узбекистана, в багаже некоторых пассажиров обнаружили восемь килограммов абрикосов. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Татарстана, эту продукцию изъяли в связи с тем, что она является подкарантинной и является способной стать носителем и распространителем опасных организмов.
В связи с отсутствием фитосанитарного сертификата все абрикосы изъяли и уничтожили в печи аэропорта, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU