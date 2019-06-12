2019-06-12T14:17:14+03:00
Происшествия

В администрации Елабуги изъяли документы в рамках расследования уголовного дела

Выясняются подробности земельных махинаций, в которых могут быть замешаны чиновники
Лика ИСАЕВА
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В рамках уголовного дела прошли обыски в администрации Елабужского районаВ рамках уголовного дела прошли обыски в администрации Елабужского районаФото: Из материалов пресс-службы
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Во вторник, 11 июня, стало известно, что в администрацию Елабужского района пришли с с обыском сотрудники правоохранительных органов. Во время этого обыска изъяли документы, которые могут помочь во время расследования земельных махинаций, в которых могут быть замешаны как действующие, так и бывшие чиновники администрации.

Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после проверки, проведенной республиканской экспертной группой в 2018 году. Во время этой проверки вскрылся целый ряд нарушений, однако подозреваемых до сих пор не назвали. Сейчас следователи пытаются установить причастных к манипуляциям со сделками с землей при строительстве поселка «Лесная Поляна», который принадлежит экс-заместителю главы Елабужской районной администрации по вопросам ЖКХ Фанису Низаметдинову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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