В Ленинградской области разыскивают 20-летнего студента из Набережных Челнов

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-12T18:12:40+03:00

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20-летний Антон Баринов пропал 10 июня в 5.30, сразу после того, как вышел из общежития СПбГУ, которое расположено в Петергофе. Студент приехал в Санкт-Петербург из Набережных Челнов.

Сейчас поисками Баринова занимаются полицейские и волонтеры, но пока безрезультатно. В группе по его поиску сообщается, что студент оставил записки. Их содержание может вызвать мнение, что он свел счеты с жизнью, поскольку написал, что искать его необходимо искать его необходимо в лесу, у канавы.

СПРАВКА "КП"

Антону Баринову 20 лет, он студент Санкт-Петербургского Университета. Рост 160 см, вес – примерно 55 кг. Темные волосы, карие глаза. Одет был в полосатую футболку с надписью «Уехать нельзя остаться», черный кардиган, темные джинсы, синие кроссовки на белой подошве, черные очки и черный рюкзак. Есть предположение, что он уехал в Набережные Челны.

ИСТОЧНИК KP.RU