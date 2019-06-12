2019-06-12T12:21:30+03:00
Происшествия

В Марий Эл в аварии погиб мужчина, три человека пострадали

По предварительным данным, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Авария с участием "Шевроле Нивы" и КАМАЗа произошла 11 июня в 9.40 на третьем километре автодороги "Оршанка-Пектубаево-Новый Торъял". По предварительным данным, 44-летний водитель "Шевроле Нивы" грубо нарушил правила дорожного движения - он, выезжая со второстепенной дороги, не уступил право проезда груженному щебнем КАМАЗу. В результате столкновения погиб 49-летний пассажир отечественной легковушки. Ее водителя и еще двух пассажиров увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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