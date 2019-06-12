2019-06-12T11:15:36+03:00
Общество

В Чувашии принял гражданство России житель Анголы

Вместе с ним Присягу приняли жители Молдовы, Украины и Таджикистана
Лика ИСАЕВА
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Во время принятия ПрисягиВо время принятия ПрисягиФото: МВД по Чувашской Республике
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Накануне Дня России в миграционном управлении МВД Чувашии приняли Присягу 10 иностранных граждан, желающих получить подданство Российской Федерации и стать ее гражданами.

В списке этих граждан - жители Молдовы, Украины, Таджикистана и Анголы, всего 10 человек. Каждый приглашенный поклялся соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы её граждан, исполнять обязательства гражданина Российской Федерации, быть верным государству, уважать её культуру, историю и традиции.

Среди новых граждан России - житель Анголы Фото: МВД по Чувашской Республике

Среди новых граждан России - житель АнголыФото: МВД по Чувашской Республике

Перед новыми гражданами России выступил начальник управления по вопросам миграции МВД Чувашии полковник полиции Юрий Митрофанов. Он отметил, что текст Присяги – это не просто слова, в нем заложены основные принципы российского государства, а именно соблюдение и исполнение предусмотренных законом обязанностей. Он пожелал участникам церемонии быть достойными гражданами нашей страны и с честью нести звание гражданина России.

- После принятия Присяги гражданина Российской Федерации, иностранные граждане, вступающие в гражданство, смогут получить паспорта, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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