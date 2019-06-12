Президент Татарстана поздравил всех с Днем России

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-12T07:28:15+03:00

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Сердечные поздравления для всех жителей республики от президента Татарстана Рустама Минниханова опубликованы на его официальном сайте. Он поздравляет всех с Днём России.

- Став символом важных общественно-политических преобразований, праздник воплотил в себе державную волю и патриотические устремления граждан Российской Федерации, объединив представителей различных национальностей и вероисповеданий, - говорит Рустам Минниханов. - Черпая силы в трудовых свершениях, уважении к своей великой истории и духовным традициям, укреплении и совершенствовании военно-оборонного потенциала, наша страна демонстрирует твёрдую решимость и впредь следовать по пути прогресса и созидания, не взирая на внешние вызовы и угрозы.

Президент республики считает, что пример многонационального Татарстана, являющегося одним из динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, наглядно доказывает, что благополучие и могущество нашей страны прирастает, главным образом, регионами. По его мнению, важнейшими достижениями и ценностными ориентирами республики были и остаются высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-политическая стабильность, межнациональное и межрелигиозное согласие.

ИСТОЧНИК KP.RU