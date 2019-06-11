Рыбаки со всего Татарстана и других регионов России съедутся в Казань для соревнований по спортивной подводной стрельбе
С 14 по 16 июня в поселке Займище Кировского района Казани на акватории реки Волги пройдут ежегодные открытые соревнования по спортивной подводной стрельбе.
В соревнованиях примут участие спортсмены, достигшие 18 лет, из разных городов Татарстана: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска, Заинска, Зеленодольска, Альметьевска, а также команды Приволжского и Уральского федеральных округов страны. Победителей будут определять в нескольких номинациях по видам рыб.
Зрители соревнований смогут найти занятие по душе. На спортивной площадке можно будет пострелять из пневматической винтовки в передвижном тире, проверить себя в сборке и разборке автомата на время и в дальности метания гранаты.
ИСТОЧНИК KP.RU