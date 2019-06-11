2019-06-11T17:12:38+03:00
Общество

На Сабантуй в Березовой роще можно будет добраться на специальных поездах

Мероприятие состоится 23 июня
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего запланировано 8 поездов.Всего запланировано 8 поездов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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23 июня в Казани отметят татарский народный праздник Сабантуй. Праздничные мероприятия пройдут на четырех городских площадках. Добраться до главной из них, в Березовой роще поселка Мирный, жители и гости столицы Татарстана смогут на пригородных поездах.

Отправляться электрички будут со станции Казань-1 в 00.05, 07.40, 09.40, 12.25, 14.45, 18.05, 19.23, 21.05, в обратном направлении – в 06.51, 09.05, 11.45, 14.10, 17.31, 19.09, 20.31, 22.16. Время в пути составит 10 минут.

На данном маршруте курсируют шестнадцать электропоездов. В пути следования они совершают остановки на станциях Казань, Вахитово, Березовая роща, Комбинат, Юбилейная, Столбище, Аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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