На Сабантуй в Березовой роще можно будет добраться на специальных поездах

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-11T17:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

23 июня в Казани отметят татарский народный праздник Сабантуй. Праздничные мероприятия пройдут на четырех городских площадках. Добраться до главной из них, в Березовой роще поселка Мирный, жители и гости столицы Татарстана смогут на пригородных поездах.

Отправляться электрички будут со станции Казань-1 в 00.05, 07.40, 09.40, 12.25, 14.45, 18.05, 19.23, 21.05, в обратном направлении – в 06.51, 09.05, 11.45, 14.10, 17.31, 19.09, 20.31, 22.16. Время в пути составит 10 минут.

На данном маршруте курсируют шестнадцать электропоездов. В пути следования они совершают остановки на станциях Казань, Вахитово, Березовая роща, Комбинат, Юбилейная, Столбище, Аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU