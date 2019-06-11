2019-06-11T16:22:05+03:00
Общество

В Чебоксарах в День России ограничат движение транспорта

В городе перекроют сразу несколько участков
Владимир КРУПСКИЙ
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Движение будет перекрыто от начала мероприятий до их окончания.Движение будет перекрыто от начала мероприятий до их окончания.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Чебоксарским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе собираются перекрыть дороги. Так, 12 июня в День России в столице Чувашии ограничат движение сразу на нескольких участках.

С 7:00 до 21:00 на территории, прилегающей к домам №№ 1, 3, 5 по площади Красная, по улице Ленинградская, площади Красная, Президентскому бульвару (от площади Красной до улицы Композиторов Воробьевых).

С 9:00 до окончания мероприятия на площади Республики, 1, улице Ленинградская (от пересечения площади Республики до улицей Композиторов Воробьевых).

Кроме этого, ограничивается движение транспорта с 10:00 до окончания мероприятия по улице Ленинградская (от площади Республики до площади Красная); улице Дзержинского (от улицы Карла Маркса до Президентского бульвара); улице Композиторов Воробьевых (от улицы Карла Маркса до Президентского бульвара).

В связи с проведением других мероприятий 13 и 14 июня ограничивается парковка транспорта с 8:00 до 16:00 в районе домов 1, 1а, 3, 5, 5а по площади Речников

ИСТОЧНИК KP.RU

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