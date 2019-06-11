2019-06-11T15:43:34+03:00
Общество

У стен Казанского Кремля установили 15 цветочных шаров

Скульптурная композиция ночью будет подсвечиваться
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Казань продолжают украшать. Так, 11 июня на зеленой лужайке у стен Казанского Кремля установили цветочную композицию в виде 15 объемных шаров диаметром 1, 1,5 и 2 метра.

- При создании композиции использовалась однолетняя петуния. Скульптура из цветов в ночное время будет подсвечиваться светодиодной гирляндой. Идея композиции – цветущее будущее города, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Напомним, в этом году Казань украсят 11 новых объемных цветочных композиций, среди них – талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Алмаз и Алтын на площади Тысячелетия, «Мир в твоих руках» напротив здания вокзала речного порта, «Сердца» в районе Деревни Универсиады, цветочные арки и шары по улице Ершова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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