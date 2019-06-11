В День России в Казани будет без осадков и до 25 градусов тепла

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-11T15:09:00+03:00

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В ближайшие сутки характер погоды в Казани существенно не изменится. Так, 12 июня в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля.

В целом по республике также ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в дневные – от 21 до 26 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU