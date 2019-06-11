В День России в Казани будет без осадков и до 25 градусов тепла
В ближайшие сутки характер погоды в Казани существенно не изменится. Так, 12 июня в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 13 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля.
В целом по республике также ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в дневные – от 21 до 26 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU