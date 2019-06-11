2019-06-11T14:33:47+03:00
Общество

12 июня муниципальные парковки Казани будут бесплатными

Это традиционная акция в праздничные дни
Владимир КРУПСКИЙ
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Не платить за стоянку автомобилисты смогут также 30 августа, 4, 6 ноября и в праздник Курбан-байрам.Не платить за стоянку автомобилисты смогут также 30 августа, 4, 6 ноября и в праздник Курбан-байрам.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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12 июня муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Причина в том, что 12 июня отмечается День России, то есть ближайшая среда будет нерабочим днем.

Как известно по праздникам и воскресеньям парковки работают бесплатно. Не платить за стоянку автомобилисты смогут также 30 августа, 4, 6 ноября и в праздник Курбан-байрам.

Время работы муниципальных уличных парковок установлено по рабочим дням и субботам с 7.00 до 21.00. В ночное время (с 21.00 до 7.00), в воскресенье и праздничные дни (круглосуточно) – плата за размещение транспортных средств на муниципальных уличных парковках не взимается. Схема расположения парковок представлена на сайте «Казанский паркинг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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