12 июня муниципальные парковки Казани будут бесплатными

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-11T14:33:47+03:00

Не платить за стоянку автомобилисты смогут также 30 августа, 4, 6 ноября и в праздник Курбан-байрам. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

12 июня муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Причина в том, что 12 июня отмечается День России, то есть ближайшая среда будет нерабочим днем.

Как известно по праздникам и воскресеньям парковки работают бесплатно. Не платить за стоянку автомобилисты смогут также 30 августа, 4, 6 ноября и в праздник Курбан-байрам.

Время работы муниципальных уличных парковок установлено по рабочим дням и субботам с 7.00 до 21.00. В ночное время (с 21.00 до 7.00), в воскресенье и праздничные дни (круглосуточно) – плата за размещение транспортных средств на муниципальных уличных парковках не взимается. Схема расположения парковок представлена на сайте «Казанский паркинг».

ИСТОЧНИК KP.RU