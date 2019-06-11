2019-06-11T13:21:27+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-полицейского будут судить за жестокое избиение прохожего

У потерпевшего были зафиксированы переломы ноги
Олег ЛУГОВОЙ
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После возбуждения уголовного дела и служебной проверки полицейского уволили.После возбуждения уголовного дела и служебной проверки полицейского уволили.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В отношении уже бывшего 44-летнего сотрудника отдельного батальона ППС УМВД Чебоксар было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

Так, по версии следствия, вечером 1 февраля текущего года в Новочебоксарске полицейский, будучи в отпуске, по пьяни жестоко избил на улице первого встречного прохожего. Он нанес 51-летнему мужчине множество ударов как руками, так и ногами.

В результате чего потерпевший получил различные травмы, в том числе и переломы ноги.

После возбуждения уголовного дела по результатам проведенной служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел по порочащим его основаниям.

- Расследование же указанного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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