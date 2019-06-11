2019-06-11T12:28:47+03:00
Общество

11 июня в Казани раньше премьеры покажут фильм «Люди в черном: Интернэшнл»

Горожане смогут увидеть его в «Алмаз Синема Порт» (Ривьера) в 19.00
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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«Люди в черном» возвращаются на большой экран. При этом продолжение популярной франшизы про тайную организацию, следящую за инопланетянами на Земле, жители Казани увидят раньше намеченной в России премьеры.

Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» покажут в столице Татарстана уже 11 июня в «Алмаз Синема Порт» (Ривьера). Сеанс запланирован в 19.00.

В этот раз новые герои и новые вызовы. Теперь самая большая опасность исходит не из глубин Вселенной, а от шпиона, который проник в ряды людей в черном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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