11 июня в Казани раньше премьеры покажут фильм «Люди в черном: Интернэшнл»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-11T12:28:47+03:00

Горожане смогут увидеть его в «Алмаз Синема Порт» (Ривьера) в 19.00

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«Люди в черном» возвращаются на большой экран. При этом продолжение популярной франшизы про тайную организацию, следящую за инопланетянами на Земле, жители Казани увидят раньше намеченной в России премьеры.

Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» покажут в столице Татарстана уже 11 июня в «Алмаз Синема Порт» (Ривьера). Сеанс запланирован в 19.00.

В этот раз новые герои и новые вызовы. Теперь самая большая опасность исходит не из глубин Вселенной, а от шпиона, который проник в ряды людей в черном.

ИСТОЧНИК KP.RU