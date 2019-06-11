2019-06-11T11:54:46+03:00
Общество

12 июня – в День России-2019, в двух районах Казани ряд домов оставят без света

Отключения плановые и связаны с ремонтом, а также техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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12 июня – в День России-2019 в столице Татарстана ряд домов оставят без света.

Так, с 8.00 до 17.00 света в Авиастроительном районе в поселке Щербаково электричество отключат по улицам: Березовая, Газовая, Ольховая, Кадышевская, Молодежная, Обочная, Рабочая и Садовая.

На этот же период времени обесточат дома в Ново-Савиновском районе, расположенные адресам: улица Гагарина, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, улица Восстания, 8, 8а, улица Короленко, 85а, улица Октябрьская, 10, 12, 14.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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