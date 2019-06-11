В центре Казани по ночам будут перекрывать улицу Бутлерова

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-11T11:12:54+03:00

Там частично запретят проезд с 20.00 13 июня до 7.00 14 июня, а также с 20.00 14 июня до 20.00 15 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В столице Татарстана продолжают перекрывать движение транспорта на улицах из-за ремонта дорог. Так, центр города не стал исключением – по ночам будут запрещать проезд по улице Бутлерова.

А именно автомобилистам там не будет ходу с 20.00 13 июня до 7.00 14 июня, а также с 20.00 14 июня до 20.00 15 июня на участке от улицы Курашова до улицы Пушкина.

Но это еще не все. С 20.00 15 июня до 23.00 16 июня полностью перекроют участок на улице Бутлерова от улицы Маяковского до улицы Пушкина. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU