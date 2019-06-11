Казанские спасатели ОСВОДа вытащили из воды и откачали мужчину

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-11T10:43:26+03:00

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Едва не закончилась трагедией прогулка на пляж для 18-летнего казанца. Молодой человек решил искупаться неподалеку от пляжа "Нижнее Заречье" на реке Казанка. В какой-то момент он угодил в яму и начал тонуть. Погибающий звал на помощь своих друзей, которые были на берегу, но его услышали спасатели ОСВОД, дежурившие на пляже.

Они вплавь бросились к нему на помощь и успели вытащить его из воды. Молодой человек успел нахлебаться воды и был почти без сознания. Пока одни вызывали медиков на место ЧП, другие осводовцы оказали ему первую доврачебную помощь.

- Благодаря грамотным действия добровольцев ОСВОД вода вышла из легких молодого человека, и он пришел в сознание, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - В спасении молодого человека принимали участие четверо добровольцев ОСВОД - Динар Гиниятуллин, Стас Теймуров, Дмитрий Романов и Амир Мамин.

МЧС Татарстана в очередной раз напоминает жителям и гостям республики о соблюдении всех требований безопасности при купании на водоемах. Купаться в несанкционированных местах ЗАПРЕЩЕНО!

ИСТОЧНИК KP.RU