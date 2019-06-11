В Новочебоксарске "Лада Гранта" протаранила полицейский УАЗ-"Патриот"
Авария с участием отечественной легковушки "Лада Гранта" и полицейского УАЗа-"Патриот" произошла 10 июня днем на улице Советской в Новочебоксарске. По предварительным данным, водитель легковушки решил повернуть налево, на улицу Солнечная, и не обратил внимание на приближающиеся спецсигналы - сирену и маячки, установленные на патрульном полицейском автомобиле УАЗ-"Патриот". УАЗ двигался прямо.
В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Водители и пассажиры за медицинской помощью не обращались.
По факту аварии проводится служебная проверка в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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