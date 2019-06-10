МЧС Татарстана: пожар на Казанском пороховом заводе не угрожает населению
В этот понедельник, 10 июня, в 15.52 экстренные службы поступило сообщение о возгорании на территории Казанского порохового завода.
Как выяснили прибывшие на место происшествия пожарные, огонь возник на крыше 4-этажного законсервированного здания, где проходили ремонтные работы. Площадь горения составила 300 квадратных метров.
- Пожар никак не угрожает населению Казани, - сообщили в МЧС Татарстана. – Погибших и пострадавших нет. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам не имеется.
В итоге пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 17.14. К этому пришлось привлечь 93 человека и 32 единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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