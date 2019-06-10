Татарстан рассчитывает получить денежную компенсацию за масштабную гибель озимых культур

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-10T17:20:49+03:00

Все нужные для это документы уже направлены в Минсельхоз России

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Известно, что весной 2019 года аграрии Татарстана получили ущерб в размере 1,6 миллиарда рублей. Причина того – массовая гибель озимых культур на полях республики. Теперь же регион рассчитывает получить финансовую компенсацию из бюджета России. Все нужные для это документы уже направлены в Минсельхоз РФ.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ильдус Габдрахманов отметил, что из 553 тысяч гектаров посаженных в 2018 году озимых погибло 218 тысяч. От этого больше всего пострадали Буинский, Дрожжановский, Тетюшский и Камско-Устьинский районы.

Отметим, в начале июня в регионе был отменен режим ЧС, введенный из-за гибели озимых.

ИСТОЧНИК KP.RU