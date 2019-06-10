Татарстанца будут судить за вербовку в террористическую организацию и финансирование Аль-Каиды*

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-10T16:54:39+03:00

Мужчина так и не признал своей вины

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В отношении жителя Татарстана 47-летнего Андрея Верезумского было возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».

По версии следствия, в селе Ютазы он вместе с мужчиной, который сейчас объявлен в международный розыск, вербовал местных жителей в международно-террористическую организацию «Имарат Кавказ»* и склонял их к совершению терактов на территории Северокавказского региона.

Также в 2012 году Верезумский перевел в Пакистан 27 400 долларов США для финансирования, с незаконных вооруженных формирований террористической организации «Аль-Каида».

- Свою вину мужчина не признал. Сейчас он находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

* запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU