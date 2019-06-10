2019-06-10T16:44:14+03:00
Общество

В Казани была обнаружена одна из самых дорогих квартир в России

Ее стоимость – 139 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В описании квартиры за 139 миллионов рублей продавец употребляет слова «аристократичность», «статусность» и «элитность».В описании квартиры за 139 миллионов рублей продавец употребляет слова «аристократичность», «статусность» и «элитность».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что самые дороги квартиры в России находятся в Москве, Санкт-Петербургов, Сочи и…Казани! Недвижимость за 139 миллионов рублей и площадью в 362,5 «квадрата» расположена на девятом (последнем) этаже элитного жилого комплекса на улице Касаткина.

Однако причиной такой высокой цены за квартиру является не столько сам ЖК, сколько вид, который открывается из окон апартаментов. Так, хозяева квартиры смогут видеть Казанский Кремль, акваторию реки Казанка, Петропавловский собор и мечеть Кул-Шариф.

В описании квартиры за 139 миллионов рублей продавец употребляет слова «аристократичность», «статусность» и «элитность».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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